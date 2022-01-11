Докупить площадь со скидкой и выбрать другой район: ответы на важные вопросы о реновации

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Сайт мэра Москвы

Граждан, проживающих в домах, которые планируют снести в рамках реновации, бесплатно переселят в жилье в том же районе. Новую квартиру постараются дать как можно ближе к предыдущему месту жительства. При этом в Зеленограде и Новой Москве предоставляют квартиры в пределах административного округа.

«По идее новая квартира не может находиться дальше от центра, чем старая, расстояние до него будет плюс-минус одинаковым. При этом вы можете сами в добровольном порядке выбрать квартиру в другом районе, но компенсировать увеличенное расстояние до центра прибавкой к площади новой квартиры не будут», — рассказала РИАМО к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.

Однако, по словам эксперта, можно попробовать подать соответствующее заявление в Департамент городского имущества Москвы — запрета на это нет.

Также граждан переселят в равнозначное жилье. Такие квартиры должны отвечать следующим требованиям:

- жилая площадь и количество комнат должны быть не меньше, чем в старой квартире;

- общая площадь должна превышать общую площадь старой квартиры;

- новая квартира должна отвечать стандартам благоустройства;

- отделка новой квартиры должна быть лучше, чем в старой, и соответствовать требованиям, установленными законодательством Москвы;

- новая квартира должна находиться в том же районе, что и старое жилье (применительно к территории Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов — в том же административном округе).

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