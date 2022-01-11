Докупить площадь со скидкой и выбрать другой район: ответы на важные вопросы о реновации

Какие дома вошли в программу реновации
Программу реновации жилья в Москве запустили в августе 2017 года. Она рассчитана на 15 лет. До 2032 года в городе планируют снести более 5000 домов, а на их месте — построить современное жилье.
Как сообщается на сайте Фонда реновации, решение о включении дома в программу принимали сами жители: они могли проголосовать на электронной площадке «Активный гражданин» и в центрах «Мои документы» за или против сноса дома и переселения.
В программу реновации вошли панельные и кирпичные пятиэтажные дома, которые построили еще во времена СССР, а также жилье, признанное аварийным или расположенное на земельных участках, имеющих другое целевое назначение.
Что появится на месте снесенных домов
На месте ликвидированного жилья постоят новые дома. Они будут монолитными или панельными. Срок эксплуатации этих сооружений при надлежащем обслуживании может составить более 100 лет. Новые кварталы должны обеспечить всеми необходимыми социальными объектами.
Куда переселят жителей подлежащих сносу домов
Граждан, проживающих в домах, которые планируют снести в рамках реновации, бесплатно переселят в жилье в том же районе. Новую квартиру постараются дать как можно ближе к предыдущему месту жительства. При этом в Зеленограде и Новой Москве предоставляют квартиры в пределах административного округа.
«По идее новая квартира не может находиться дальше от центра, чем старая, расстояние до него будет плюс-минус одинаковым. При этом вы можете сами в добровольном порядке выбрать квартиру в другом районе, но компенсировать увеличенное расстояние до центра прибавкой к площади новой квартиры не будут», — рассказала РИАМО к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Оксана Васильева.
Однако, по словам эксперта, можно попробовать подать соответствующее заявление в Департамент городского имущества Москвы — запрета на это нет.
Также граждан переселят в равнозначное жилье. Такие квартиры должны отвечать следующим требованиям:
- жилая площадь и количество комнат должны быть не меньше, чем в старой квартире;
- общая площадь должна превышать общую площадь старой квартиры;
- новая квартира должна отвечать стандартам благоустройства;
- отделка новой квартиры должна быть лучше, чем в старой, и соответствовать требованиям, установленными законодательством Москвы;
- новая квартира должна находиться в том же районе, что и старое жилье (применительно к территории Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов — в том же административном округе).
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Будут ли приватизированные квартиры участвовать в реновации
По словам Оксаны Васильевой, факт приватизации квартиры никак не повлияет на переселение по программе реновации.
По данным сайта mos.ru, те, кто живет в муниципальных квартирах, смогут получить новое жилье на тех же основаниях, что и остальные участники программы. Квартиру можно будет оформить в собственность или заключить на нее договор социального найма.
Можно ли получить квартиру большей площади
Как рассказала РИАМО Оксана Васильева, на практике горожанам часто предлагают квартиры с большей площадью — так происходит из-за увеличения пространства кухни, уборной, ванной комнаты и коридора.
«Можно получить квартиру с большим количеством комнат и еще с большей площадью, но уже за дополнительную плату. Площадь такой квартиры не может превышать 100 квадратных метров», — отметила эксперт, подчеркнув, что дополнительные метры могут предоставить со скидкой в 10% от их рыночной стоимости.
Как сообщается на сайте mos.ru, доплатить за увеличение площади жилья можно как из собственных, так и из кредитных средств. Для улучшения жилищных условий можно использовать материнский капитал, жилищные субсидии, государственные жилищные сертификаты и другие не запрещенные законом источники средств.
По словам Васильевой, по программе реновации также можно получить две квартиры вместо одной. Если в квадратных метрах появится разница, то за нее придется заплатить. Согласовывать такую процедуру нужно в Фонде реновации.
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Можно ли получить денежную компенсацию вместо нового жилья
Собственник может отказаться от квартиры и получить за нее денежную компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. Для этого нужно обратиться с заявлением в Департамент городского имущества. При этом получить компенсацию смогут только те, у кого предыдущее жилье находится в собственности.
«Выплата денежной компенсации невозможна при наличии ограничений прав или обременений, а также если в жилом помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане», — сказала Оксана Васильева.
Кроме того, в рамках реновации граждане имеют право получить квартиру меньшей площади и денежную компенсацию.
Что делать, если старая квартира находится в залоге у банка
Если старая квартира находится в залоге у банка, то есть за нее продолжают выплачивать ипотеку, после сноса старого жилья заемщик обязан передать в залог банку новое. Поскольку рыночная стоимость новой квартиры будет выше старой, банк обязан принять ее в залог. Как сообщается на сайте Фонда реновации, в этом случае права требовать досрочного возврата кредита у банка не возникнет.
Можно ли улучшить жилищные условия в рамках реновации
Если переселенцы стоят в очереди на улучшение жилищных условий, они смогут получить новые квартиры без очереди по программе реновации, при этом улучшив условия жизни. После получения такой квартиры граждан снимают с жилищного учета.
«Но также можно получить равнозначную квартиру или при необходимости равноценное жилье (его рыночная стоимость равна рыночной стоимости старого жилья — прим. ред.) или денежную компенсацию. В этом случае очередники сохраняют свое право состоять на учете», — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Могут ли исключить дом из программы реновации
Дом могут исключить из программы. Как указано на сайте Фонда реновации, для этого необходимо провести общее собрание собственников и нанимателей до подписания первого договора на новое жилье. Здание исключат из программы, если на собрании за это решение отдадут более трети голосов от общего числа голосов всех собственников жилых помещений.
Что получат собственники нежилых помещений
Гражданам, имеющим нежилую недвижимость в домах, включенных в программу реновации, будет гарантировано предварительное и равноценное возмещение собственности. Но о предоставлении помещений в новых домах на сайте Фонда реновации речи не идет.
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