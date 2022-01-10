РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. В Балашихе 94% опрошенных учеников и их родителей положительно оценили качество школьного питания, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Качество и новые способы контроля школьного питания стали основными темами совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

В Подмосковье введено единое меню завтраков во всех школах. Типовое меню рассчитано на 10 дней. Качество питания проверяют специализированные службы ежедневно: через портал «Проверим Подмосковье», при помощи Telegram-чатов, также собирают отзывы учащихся и их родителей.

В Балашихе опросы прошли более 50 тыс. учеников и более 40 тыс. родителей. 94% опрошенных поставили положительную оценку.

На совещании также обсудили тему здравоохранения: с 1 января 2022 года 15 категорий медиков начали получать компенсацию за аренду жилья. Размер материальной поддержки составляет 20 тыс. рублей. Услугу можно оформить на «Госуслугах».

Также на ВКС подвели итоги прошедших праздников и реализации программы «Зима в Подмосковье» в парках региона. В Балашихе каждый день нового года можно было сходить на праздничные развлечения. Всего в парках округа прошло 13 мероприятий.