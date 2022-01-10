РИАМО - 10 янв. В минувшем году на Московской железной дороге (МЖД) перевезено более 685 млн пассажиров, это на 21,7% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба МЖД.

За декабрь 2021 года на инфраструктуре МЖД перевезено более 61 млн пассажиров. Этот показатель на 18,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Из них в пригородном сообщении отправлено 59,4 млн человек (+18,3%), в дальнем следовании – 1,7 млн человек (+38,1%).

Пассажирооборот в декабре прошлого года составил 2,43 млрд пасс-км, что на 32,1% превышает аналогичный показатель 2020 года. В пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,5 млрд пасс-км (+26,5%), а в дальнем следовании – 758,5 млн пасс-км (+44,9%).

Всего за минувший год отправлено 685,1 млн человек, что составляет +21,7% к 2020 году, из них в пригородном сообщении – 664,3 млн пассажиров, в дальнем следовании – почти 21 млн человек.

В 2021 году пассажирооборот на МЖД вырос на 24,9% по сравнению с предыдущим годом. Он составил 27,3 млрд пасс-км.