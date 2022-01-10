РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Терапевтическое отделение Люберецкой областной больницы на 60 коек в Краскове в понедельник возобновило свою работу, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В стационарном отделении №3 Люберецкой областной больницы в поселке Красково с 10 января возобновило свою работу терапевтическое отделение на 60 коек», — сказал главный врач ЛОБ Дмитрий Семенцов.

По его словам, инфекционный стационар продолжает прием пациентов с коронавирусом.

«Но так как ковидный госпиталь и отделение терапии находятся в разных зданиях, потоки пациентов нигде не пересекаются. Прием пациентов в отделение терапии будет вестись круглосуточно, как по плановой, так и по экстренной госпитализации. Для плановой госпитализации необходим ПЦР-тест», — добавил Семенцов.