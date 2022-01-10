РИАМО - 10 янв. За 2021 год в Подмосковье было решено более 40 тыс. вопросов по темам дорог и транспорта, обращения по которым были получены региональными властями от жителей в социальных сетях, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Дороги и транспорт традиционно в топе обращений от жителей Подмосковья. В первую очередь это обусловлено большими программами по ремонту дорог и тротуаров, а также модернизацией системы общественного транспорта Подмосковья. 40 тыс. – это количество вопросов, полностью решенных командой блока (вице-губернатора региона – ред.) Игоря Борисовича Трескова», — рассказала Анастасия Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Она отметила, что круг решенных вопросов широкий: от заделанной ямы и отремонтированного фонаря на дороге до строительства новых мостов, путепроводов, ликвидации пробок и ручной адресной помощи в работе общественного транспорта.

Так, в прошлом году на 143 маршрутах автобусов был введен пилотный проект по льготам. Жители области позитивно восприняли такое нововведение.

Звягина добавила, что в рамках губернаторского проекта по борьбе с дорожными пробками в Щелкове были перенастроены светофоры. Так удалось сократить время простоя в дорожном заторе в центре города на Пролетарском проспекте. Ожидание теперь не превышает 20 минут в час пик.