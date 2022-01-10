РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Стал известен график работы пунктов вакцинации от коронавируса в городском округе только Люберцы с 10 по 16 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По понедельникам пункты не работают.

Привиться в торгом центре «Орбита» можно 11, 13 января с 15:00 до 19:00 и 15 января с 14:00 до 19:00. В ТЦ «Светофор» пункт вакцинации работает 12 и 14 января с 16:00 до 19:00. В многофункциональном центре «Центральный» — 12, 14 января с 15:00 до 18:00 и 16 января с 14:00 до 17:00.

Единственным способом защиты от вируса остается вакцинация. Сделать прививку от Covid-19 может бесплатно любой желающий.

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