РИАМО - 10 янв. В Московской области мероприятия в новогоднюю ночь посетило более 30 тыс. жителей и гостей региона. Развлекательные и спортивные программы прошли на площадях городов и в парках региона, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.
«В ночь с 31 декабря на 1 января в 20 парках и на 10 площадях прошла новогодняя ночь с стандартными театрализованными программами, концертами, которые завершились фейерверками и салютами», – рассказала Харламова на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Она добавила, что более 30 тыс. подмосковных жителей поучаствовали в таких мероприятиях.
Всего на новогодних праздниках парки Подмосковья посетили примерно 1,5 млн человек. Это почти вдвое больше показателя 2021 года, когда гостями парков Московской области стали около 864 тыс. человек.
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