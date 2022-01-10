РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность информирования медицинских работников о возможности получения компенсации аренды за жилье.

Новая мера соцподдержки медиков начала действовать в Подмосковье с начала года. Медицинские работники при соблюдении ряда условий могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду жилья.

«Очень важно информировать о таких мерах поддержки. Мы считаем, что это заметно облегчит задачу поиска врачей, облегчит ситуацию для тех, кто нуждается в жилье», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что важно разъяснить все детали программы.

Условие компенсации - отсутствие жилого помещения в собственности или в пользовании. Кроме того, у близких родственников также не должно быть в собственности жилья в Подмосковье. Получить компенсацию могут представители 18 медицинских специальностей.