РИАМО - 10 янв. Московская областная дума опубликовала график проведения личных приемов граждан на I квартал 2022 года. В период с января по март 2022 года депутаты проведут 22 приема граждан, встречи будут проходить еженедельно по вторникам и средам, сообщает пресс-центр Мособлдумы.

Личный прием граждан в Мособлдуме ведут заместители председателя парламента, председатели комитетов, а также руководитель аппарата думы.

В настоящее время приемная Мособлдумы временно размещена в приемной правительства Подмосковья и располагается по адресу: Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, стр. 1, БЦ «Кубик», секция «В».

Прием граждан проводится по предварительной записи по телефону: 8 (495) 988-66-01 (номер доступен ежедневно с 10:00 до 13:00).

Записаться на прием к депутатам Мособлдумы также возможно через приемные в избирательных округах. Информация о приемных доступна на страницах депутатов на сайте Мособлдумы.