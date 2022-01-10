РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. В Балашихинском родильном доме, расположенном в микрорайоне Саввино, в период с 1 по 9 января родилось более 60 малышей, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

«В период новогодних праздников в Балашихинском родильном доме появился на свет 61 малыш: 28 девочек и 33 мальчика. Наш коллектив поздравляет родителей с появлением долгожданных малышей! Растите большими и здоровыми!» - говорится в сообщении.

Для тех, кто только собирается стать родителями, 12 января проведут день открытых дверей. Запись на мероприятие проводится по телефону: 8(495)522-19-67.