РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 55 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 31 368 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

5 208 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье с 6 по 10 января. В том числе 1197 случаев заболевания – за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 652 216 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 12 520 человек. Выздоровели и выписались 602 211 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.

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