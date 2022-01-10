РИАМО - 10 янв. От подмосковных медиков уже поступило около 300 заявлений на компенсацию арендной платы за жилье. Среди подавших заявления большинство составляют педиатры, фельдшеры, терапевты, медицинские сестры, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы получили уже порядка 300 заявлений. Наибольшее количество поступило из Красногорска, Коломны, Солнечногорска, Ленинского городского округа и Домодедова», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что среди подавших заявления большинство составляют педиатры, фельдшеры, терапевты, медицинские сестры.

Новая мера соцподдержки медиков начала действовать в Подмосковье с начала года. Медицинские работники при соблюдении ряда условий могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду жилья.