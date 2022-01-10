РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. С начала текущего года в Московском областном центре охраны материнства и детства Люберец на свет появились более 80 детей, сообщила в понедельник на оперативном совещании главный врач медучреждения Татьяна Мельник.

«В наступившем году в родильном доме уже было приняты 81 роды. Из них родилось 46 девочек, 35 мальчиков», — сказала Мельник.

Она добавила, что в женских консультациях с 1 по 9 января приняли 152 пациенток, в детских поликлиниках было обслужено 546 вызовов и проведено 573 приема. В детскую больницу обратились 763 ребенка.