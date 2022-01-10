РИАМО - 10 янв. Одним из инструментов контроля школьного питания в регионе является приложение «Проверки Подмосковья», которое позволяет получать оперативную информацию о качестве питания детей, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Нам очень помогает мобильное приложение «Проверки Подмосковья». Это своего рода шпаргалка ответственного в школе за организацию питания», – сказал Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам министра, с помощью приложения оценивается состояние пищеблока, обеденного зала, наличие утвержденного меню и соответствие ему завтрака, а также маркировка, срок годности продуктов и другие параметры. Ответственный сотрудник ежедневно заполняет такой чек-лист в приложении и отправляет фото. Снимки делают с мобильных устройств, где фиксируется время и геолокация.

«У нас есть соответствующая группа в мессенджере. Каждое утро каждый муниципальный ответственный за качество питания докладывает о том, что повара вышли на работу, во всех школах питание организовано, продукты поступили», – добавил Бронштейн.

Министр также отметил, что получать обратную связь о школьном питании от родителей позволяет Telegram-канал «Образование Подмосковья», где публикуются отзывы и проходят обсуждения.

Ранее Бронштейн сообщал, что Подмосковье стало первым российским регионом, где запустили многоступенчатую систему контроля питания в школах.