РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Почти 14 тыс. раз обратились жители городского округа Люберцы в Единую дежурно-диспетчерскую службу-112 за 2 недели, сообщил на еженедельном оперативном совещании руководители службы Виталий Богданов.

«Всего за период новогодних праздников в ЕДДС-112 поступило 13 984 обращения. Из них 810 на горячую линию администрации и 13 174 — по единому номеру 112», — сказал Богданов.

На телефон горячей линии администрации 57 обращений поступило по работе ЖКХ, 14 — по вопросам нарушения тишины, 7 — по содержанию дорог и тротуаров, 3 — по бездомным животным, 2 — по экологии и 1 — по уличному освещению.

В ЕДДС-112 по вопросам оказания скорой медицинской помощи обратились 6982 раза, по работе полиции — 2767 раз, пожарных и спасателей — 66 раз, газовой службы — 92 раза. По справочным вопросам поступило 1647 обращений. Также 1581 обращение определили как необоснованное и 40 — как хулиганские.