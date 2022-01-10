РИАМО - 10 янв. Для получения компенсации за аренду жилья медикам нужно подать заявление через сайт госуслуг, решение должно быть принято в течение 10 дней, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

С этого года подмосковные медики, которые снимают жилье, могут каждый месяц получать 20 тыс. рублей компенсации за аренду.

«Порядок предоставления выплат такой: подача заявления через портал госуслуг, медорганизация осуществляет проверку, что данный работник действительно работает в организации. Администрация городского округа задействована активно, она будет проверять, предоставляется ли данному специалисту жилье в наем», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что через налоговую службу будут проверять данные об имеющихся родственниках медика. Через Росреестр проверят данные о наличии собственности.

«Предоставление услуги, одобрение ее, взаимодействие всех ведомств должно осуществляться в течение 10 дней», - заключила Стригункова.