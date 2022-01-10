РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. В городском округе Мытищи утвердили список мест для крещенских купаний, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В православный праздник Крещение Господне на территории городского округа будут проходить традиционные крещенские купания. Для обеспечения безопасности граждан, принимающих участие в праздничном омовении, будут запрещены купание и массовый отдых жителей на всех водных объектах Мытищ за исключением мест, определенных Мытищинским благочинием.

Купания пройдут 19 января в следующих приходах: с. Троицкое, Троицкий храм, Клязьминское водохранилище (с 02:00); д. Витинево, Успенский храм, Пяловское водохранилище (с 11:00); п. Николо-Прозорово, Никольский храм, в купели часовни (с 02:00); д. Пчелка, храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, в пруду (с 00:00).