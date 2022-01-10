РИАМО - 10 янв. Подмосковье стало первым в России регионом, где запустили многоступенчатую систему контроля школьного питания. За качеством блюд в школах следят родители и представители ведомств, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Мы первыми в стране запустили многоступенчатую систему контроля школьного питания в рамках реализации президентского поручения», – отметил Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Бронштейн добавил, что контроль школьного питания в регионе состоит из четырех блоков. Это родительский контроль, приложение «Проверки Подмосковья», муниципальный контроль, а также линейный контроль министерств образования и сельского хозяйства и продовольствия региона.

«С 1 сентября 2021 года по настоящее время за полгода мы получили 279 жалоб-обращений. Топ по жалобам в городских округах: Клин, Электросталь, Пушкинский, Раменский, Домодедово», - отметил Бронштейн.

По его словам, чаще всего поступают жалобы на невкусную еду.