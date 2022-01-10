РИАМО - 10 янв. В Подмосковье в течение прошлого года было решено свыше 27 тыс. обращений в социальных сетях по темам ЖКХ, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За этой цифрой стоят конкретные решенные проблемы жителей, начиная от ремонта подъезда до ремонта ВЗУ и капитального ремонта МКД», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Она добавила, что по темам, связанным с подъездами многоквартирных домов, традиционно приходит много обращений от жителей. За 2021 год их было около 4 тыс. Все были отработаны Государственной жилищной инспекцией совместно с главами муниципалитетов и управляющими компаниями.

По ее словам, количество жалоб по вопросам вывоза мусора за 2021 год уменьшилось примерно на 27%.

«По коммунальным платежам у нас всегда было много жалоб от жителей. Для исправления ситуации был реализован комплексный проект «Умная платежка» и программа лояльности «Коммунальный бонус» и «Кешбэк Мир», — уточнила Звягина.

Она отметила, что благодаря этому за год удалось уменьшить количество жалоб по вопросам, связанным с коммунальными платежами, на 40%.