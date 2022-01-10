РИАМО - 10 янв. Усадьбу Горенки в подмосковной Балашихе выставили на торги, они состоятся 27 января, сообщает РИА Новости.

Аукцион пройдет по поручению министерства имущественных отношений региона. Общая площадь усадьбы составляет 28 тыс. кв. м. Она находится с южной стороны шоссе Энтузиастов на левом берегу речки Горенки.



Постройка относится ко во второй половине XVIII – начале XIX века. Ею владела семья графов Разумовских. Усадьба признана объектом культурного наследия федерального значения.

Начальная цена лота – 30,75 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 января.