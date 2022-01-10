РИАМО - 10 янв. Компенсацию арендной платы за жилье могут получить медики определенных специальностей при отсутствии жилья в собственности, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей могут получить медики 15 наиболее дефицитных специальностей, плюс врачи скорой помощи, фельдшеры и медицинские сестры. В бюджете на это заложено более 400 миллионов рублей, уточнила Стригункова.

«Условие компенсации - отсутствие жилого помещения в собственности или в пользовании. <...> Прогнозная цифра медицинских работников для компенсации - порядка 1800 человек», - сказала Светлана Стригункова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она отметила, что наибольшая потребность в данной компенсации наблюдается в Красногорске, Щелкове, Егорьевске, Люберцах. Средняя стоимость аренды составляет почти 23 тысячи рублей.

«Мы провели все подготовительные мероприятия, чтобы услуга появилась с 1 января», - заключила Стригункова.

Доплаты за аренду жилья будут получать около 2 тыс медиков в Подмосковье>>