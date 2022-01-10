РИАМО - 10 янв. Компенсацию арендной платы за жилье могут получить медики определенных специальностей при отсутствии жилья в собственности, сообщила зампред правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.
Ежемесячную компенсацию в размере 20 тысяч рублей могут получить медики 15 наиболее дефицитных специальностей, плюс врачи скорой помощи, фельдшеры и медицинские сестры. В бюджете на это заложено более 400 миллионов рублей, уточнила Стригункова.
Она отметила, что наибольшая потребность в данной компенсации наблюдается в Красногорске, Щелкове, Егорьевске, Люберцах. Средняя стоимость аренды составляет почти 23 тысячи рублей.
«Мы провели все подготовительные мероприятия, чтобы услуга появилась с 1 января», - заключила Стригункова.
Доплаты за аренду жилья будут получать около 2 тыс медиков в Подмосковье>>
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