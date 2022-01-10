РИАМО - 10 янв. Более 2 тыс. объектов незаконного строительства общей площадью 546 тыс. кв. метров демонтировали в Москве за минувший год, сообщает пресс-служба Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

«76,5% нарушений было выявлено с использованием современных технологических решений. В их числе искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы, квадрокоптеры, камеры городского видеонаблюдения и робототехника, это на 37% превышает показатели 2020 года», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Госинспекция по недвижимости ведет постоянную работу по выявлению и пресечению незаконного строительства на территории всех округов Москвы. Так, в 2021 году в столице были ликвидированы 2 232 объекта самовольного строительства.

В задачи контрольного ведомства входит не только выявление незаконных построек, но и реализация мер, направленных на профилактику и недопущение появления объектов самовольного строительства, а также улучшение облика города и снижение количества правонарушений при использовании объектов недвижимости.

«Незаконные постройки не только нарушают архитектурный облик города, препятствуют развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и перегораживают порой улицы, но и являются объектами потенциальной опасности, так как возводятся с нарушениями норм и требований градостроительного и земельного законодательства», - сказал глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что ведомство оперативно принимает меры и проводит профилактическую работу по недопущению строительства незаконных объектов. Так, в течение 2021 года в Москве на стадии строительства пресечено около 14 фактов нарушения требований законодательства, связанных со строительством или реконструкцией.