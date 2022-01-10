РИАМО - 10 янв. План по переселению участников программы реновации в Москве в 2021 году перевыполнен. Темпы выполнения программы бьют рекорды, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Темпы переезда по программе реновации бьют все предыдущие рекорды. Благодаря приближению сроков ввода ряда домов в 2021 году начато переселение порядка 36 тысяч жителей при изначальном плане 30 тысяч», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что с начала программы переселение затронуло уже 69,7 тыс. жильцов 421 дома, из которых 47,6 тыс. человек уже получили ключи от квартир.

«К концу 2020 года в новые квартиры переехали чуть более 23 тыс. человек, то есть за прошлый, 2021 год показатель вырос более чем в два раза», — добавил он.

Программу переселения из ветхого жилья утвердили в столице в августе 2017 года. Новое жилье получат 1 млн москвичей, расселены будут 5175 домов. Общая мощность всех 534 «стартовых» площадок на данный момент достигла 8,5 млн кв. м.

Ежегодный объем ввода жилья по реновации в Москве может достичь 3 млн кв м>>