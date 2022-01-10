РИАМО - 10 янв. В Подмосковье разработано типовое меню для школ, которое повторяется каждые 10 дней, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Завтраки во всех школах Подмосковья идут по этому единому меню», - сказал Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

По его словам, в 2022 году стоимость завтрака составляет 71 рубль, 30 копеек. В первый день 10-дневного цикла в школьное меню на завтрак входят макароны с сыром, фрукты, хлеб и кофейный напиток.

Бронштейн добавил, что на сегодняшний день в Подмосковье работают 85 поставщиков школьного питания. Больше всего школ обслуживают зарегистрированные в Московской области ООО «Вектор», ООО «Орион», ООО «Алькор» и ООО «Масленица».

Ранее в Московской области провели голосование по школьному питанию. Большинство учащихся и родителей положительно оценили школьное меню. Ближайшее голосование по питанию в школах региона состоится 15-17 февраля, затем оно пройдет в марте и мае.