РИАМО - 10 янв. В понедельник автомобильное движение в Москве усложнится из-за сильного снегопада, он продлится до утра 11 января, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Движение автомобилей осложняет скопившийся снег. Москвичей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт. Это поможет коммунальным службам ускорить уборку снега.
Трудно будет проехать на мостах и эстакадах. Там образовался голелед. Также непросто будет проехать в центр Москвы.
Кроме снега, ситуацию на трассах осложняют ДТП и низкая скорость машин.
Водителей также попросили быть на дороге особенно внимательными, не отвлекаться на свои гаджеты и соблюдать скоростной режим.
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