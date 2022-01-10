РИАМО - 10 янв. В понедельник автомобильное движение в Москве усложнится из-за сильного снегопада, он продлится до утра 11 января, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение автомобилей осложняет скопившийся снег. Москвичей попросили по возможности пересесть на общественный транспорт. Это поможет коммунальным службам ускорить уборку снега.

Трудно будет проехать на мостах и эстакадах. Там образовался голелед. Также непросто будет проехать в центр Москвы.

Кроме снега, ситуацию на трассах осложняют ДТП и низкая скорость машин.

Водителей также попросили быть на дороге особенно внимательными, не отвлекаться на свои гаджеты и соблюдать скоростной режим.