РИАМО - 10 янв. Вступивший в понедельник в силу закон об ужесточении наказания для лихачей будет работать в стране точечно, сообщил член Общественной палаты РФ, вице-председатель комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов.

В России введено уголовное наказание за многократное превышение скорости от 60 и более км/ч, а также за выезд на встречную полосу или трамвайные пути встречного направления.

«Нарушения, которые фиксируются автоматическими камерами, под этот закон не подходят. Это логично, потому что, когда штраф выписывается автоматически (на автомобиль – ред.), мы не знаем, кто нарушитель. Например, муж гоняет, его привлекают, и тут вдруг жена первый раз за 10 лет садится за руль, ее ловят и сажают в тюрьму», – отметил Холодов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что в данном законе речь идет только про случаи, когда инспектор ДПС на дороге поймает водителя за превышение скорости.

«Эти случаи есть у нас в стране, рейды проводятся, но это будет меньше тысячной процента, кто хотя бы раз попался, а если говорить про повторные нарушения, то это будут совсем единичные случаи», – сказал эксперт.

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