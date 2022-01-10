РИАМО - 10 янв. Глава научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что информация о появлении на Кипре нового штамма коронавируса «дельтакрон» может быть связана с лабораторной ошибкой, сообщает Федеральное агентство новостей.

По словам эксперта, обнаружение этого штамма может быть ошибочным открытием по причине того, что одни образцы вируса в лаборатории загрязнились другими.

«Пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — сказал Хафизов.

Ранее СМИ сообщали, что кипрские вирусологи выявили новый штамм коронавируса, являющийся гибридом предыдущих «дельты» и «омикрона», в 25 пробах, взятых у людей на острове.

Ученые сообщили, что новая разновидность вируса включает в себя несколько мутаций, присущих штамму «омикрон», однако отличается от других вариантов наличием 30 мутаций.