РИАМО - 10 янв. Посетители подмосковных парков выпили в специальных теплых точках 50 литров чая и съели 500 тыс. баранок, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Мы сделали теплые точки в парках, где давали согреваться чаем и свежей выпечкой. Специально для себя посчитали, что 50 литров чая было выпито», - рассказала Елена Харламова в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что теплые точки открылись в 120 парках Московской области. В них также было съедено 500 тысяч баранок.

Ранее министр сообщила, что сначала 2022 года парки Московской области посетило в 2 раза больше людей, чем на новогодних праздниках в 2021 году.