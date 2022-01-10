РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. За 2 недели с территории городского округа Люберцы региональный оператор по обращению с ТКО вывез более 46 тыс. кубометров мусора, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя подразделения регоператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Алексей Гвоздев.

«За период с 27 декабря по 9 января вывезено 46 202 кубометра отходов. Из них сухие отходы — это 4 468 кубометров», — сказал Гвоздев.

Он добавил, что за указанный период было принято и обработано 14 обращений от жителей.