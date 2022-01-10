РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. По результатам проверок Госжилинспекции Московской области в минувшем году жителям городского округа Мытищи вернули более 1,5 млн рублей переплат за жилищно-коммунальные услуги, сообщается на сайте администрации горокруга.

Основной статьей возвратов в городском округе стали перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов. В Мытищах общую сумму возврата в 1 638 853 рубля составили отопление (32 648 рубля); ГВС (315 рублей) и ТКО (1 605 890 рублей).

В целом жителям Подмосковья компенсировали почти 97 млн рублей переплат. Надзорное ведомство провело 1010 связанных с начислениями проверок и выдало 485 предписаний в 37 муниципалитетах.

«Никто не застрахован от ошибок в расчетах, но у нас есть инструменты, с помощью которых эти ошибки можно устранить. Доказательство тому 97 млн рублей переплат, которые вернулись в прошедшем году жителям Подмосковья. И если вы обнаружили в своих платежках какое-то несоответствие, можете обращаться в управляющую компанию. УК обязана сверить начисления по первому требованию собственников. Если этого не происходит, на помощь придет областная Госжилинспекция. Мы готовы защищать права жителей Подмосковья», - подчеркнула глава ведомства Ольга Федина.

Обратиться в Госжилинспекцию можно как обычным письмом по адресу: Одинцовский г. о., с/п Барвихинское, д. Раздоры, 1-й км Рублево-Успенского шоссе, д. 1А, так и в электронном формате - через портал ГИС ЖКХ (с подтвержденным аккаунтом на портале госуслуг) или официальный сайт ведомства.