РИАМО - 10 янв. В парках Московской области будут составлять системное расписание мероприятий, так как это удобно для жителей, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Человек, живущий рядом или недалеко от парка, очень хочет иметь системное расписание, хочет знать, что в любую пятницу может прийти и получить какой-то мастер-класс, в субботу у него всегда бег, в воскресенье у него скандинавская ходьба», - сказала Елена Харламова в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Она добавила, что в парках системно с 12:00 до 14:00 проходили мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой, на которых детям раздавали сладкие подарки. С 1 января подключились резиденции Деда Мороза, работающие на территориях парков, там делали поделки около 11 тысяч детей.

В 50 парках были введены занятия по скандинавской ходьбе, а в 15 парках — по бегу. В 120 парках работают кафе, пункты питания и фудтраки.