РИАМО - 10 янв. Среднее время реагирования на обращения пользователей в социальных сетях уменьшилось почти на четверть, до 2 часов 38 минут, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«Нам нужно постоянно повышать качество и оперативность рассмотрения обращений в социальных сетях. За прошлый год время ответа у нас уменьшилось почти на четверть, анализ работы министерств и ведомств показал, что практически все справились с этой задачей», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она отметила, что в 2020 году среднее время ответа на сообщение в соцсетях составляло 3 часа 11 минут, а в 2021 году – 2 часа 38 минут.

По ее словам, администрации муниципалитетов, на которые приходится большая часть данной работы, улучшили свои показатели.