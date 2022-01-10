РИАМО - 10 янв. В Подмосковье осуществляется контроль за работой парков и совершенствуется контроль за их инфраструктурой, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Инфраструктура в парках контролировалась, но не была подключена к приложению «Проверки Подмосковья». Мы в тестовом режиме с 1 декабря начали работать, определили для себя пять главных моментов, которые для нас сейчас важны в онлайн-режиме», – рассказала Харламова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Она добавила, что в первую очередь осуществляется контроль за туалетами, урнами, освещением, входом в парки и новогодним оформлением. Контроль производится 4 раза в неделю, что помогает в мобилизации директоров парков для устранения недочетов. За счет этого количество жалоб на закрытые туалеты и переполненные урны уменьшалось в разы.

Во время новогодних праздников были подключены общественные, домовые, поселковые чаты для устранения недочетов в парках. В торговых центрах начали раздавать афиши, чтобы информировать местных жителей о предстоящих мероприятиях.

Поток посетителей подмосковных парков на новогодних праздниках вырос вдвое>>