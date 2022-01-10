РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. В минувшем году в городском округе Мытищи заменили 84 лифта, сообщается на сайте администрации горокруга.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева программу по замене и ремонту лифтового оборудования со сроком эксплуатации от 20 до 25 лет скорректировали.

В Московской области набран высокий темп выполнения работ по замене лифтового оборудования в рамках реализации программы капремонта. На сегодняшний день весь лифтовой парк, отработавший свой нормативный срок 25 лет, заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме.

Замена лифтов не носит сезонный характер, поэтому работы проводятся максимально комфортно для жителей.