РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. За 2 недели в парках городского округа Люберцы организовали почти 80 культурно-массовых мероприятий, сообщил директор МУ «Парки культуры и отдыха» Алексей Орлов на еженедельном оперативном совещании.

«За период с 27 декабря по 9 января было проведено 78 культурно-массовых мероприятий. Таких, как парковые забеги, скандинавская ходьба, интерактивные программы, концертно-развлекательные мероприятия, творческие мастер-классы, кинопрокаты», — сказал Орлов.

Он добавил, что на текущей неделе запланировано 19 мероприятий.

Кроме того, за отчетный период по системе ЕЦУР поступило 3 обращения. Рабочие выполнили опиловку аварийных деревьев, нарезку лыжни и ремонт освещения.