РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. За 2 недели в городском округе Люберцы к административной ответственности привлекли 150 водителей и выписали штрафов на сумму 745 тыс. рублей, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации округа Олег Шиховцев в понедельник на оперативном совещании.

«Перемещено на штрафстоянку 101 транспортное средство, привлечены к административной ответственности 150 водителей. Общая сумма штрафов составила 745 тыс. рублей», — сказал Шиховцев.

По его словам, за отчетный период поступило 42 обращения жителей. Из них 39 — по содержанию дорог, 2 — по безопасности дорожного движения, 1 вопрос был связан с ремонтом.