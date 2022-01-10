РИАМО - 10 янв. Ближайшее голосование по питанию в школах Подмосковья пройдет 15-17 февраля, затем голосования пройдут в марте и мае, сообщил в понедельник министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Мы будем продолжать практику опросов. <…> За учебный год мы будем проводить пять таких голосований. Мы их проводим три дня. <…> 15-17 февраля - следующая точка, когда пройдет голосование», - рассказал Илья Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Следующие голосования проведут в школах 29-31 марта и 17-19 мая.

«Надеемся, что количество позитивных отзывов будет расти», - добавил Бронштейн.

В ходе предыдущего опроса большинство учащихся и родителей положительно оценили школьное меню.