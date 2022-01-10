РИАМО - 10 янв. За прошлый год системой «Инцидент» обработано свыше 461 тыс. обращений жителей Подмосковья, что превышает показатель 2020 года, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
Она добавила, что пик обращений в социальных сетях пришелся на период с июля по сентябрь прошлого года. Это связано с жаркой погодой, тогда жители писали о благоустройстве прудов и набережных. В августе людей волновала тема вакцинации, в сентябре наблюдалось резкое похолодание и встал вопрос о включении отопления.
Топ тем обращений возглавили вопросы, связанные с дорогами и транспортом, благоустройством, ЖКХ и энергетикой. По словам Звягиной, в регионе снизилось число вопросов по образованию, медицине и вывозу мусора.
Более 2,1 тыс обращений по вопросам безопасности поступило в ЦУР Подмосковья за год>>
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