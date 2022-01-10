РИАМО - 10 янв. За прошлый год системой «Инцидент» обработано свыше 461 тыс. обращений жителей Подмосковья, что превышает показатель 2020 года, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

«За прошлый год у нас в системе отработано более 461 тыс. обращений жителей, это на 48% больше, чем в 2020 году. Это одна из самых удобных площадок для жителей и люди видят, что соцсети помогают решать их вопросы и поэтому число обращений у нас растет каждый год», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководителями ведомств и главами городских округов.

Она добавила, что пик обращений в социальных сетях пришелся на период с июля по сентябрь прошлого года. Это связано с жаркой погодой, тогда жители писали о благоустройстве прудов и набережных. В августе людей волновала тема вакцинации, в сентябре наблюдалось резкое похолодание и встал вопрос о включении отопления.

Топ тем обращений возглавили вопросы, связанные с дорогами и транспортом, благоустройством, ЖКХ и энергетикой. По словам Звягиной, в регионе снизилось число вопросов по образованию, медицине и вывозу мусора.

Более 2,1 тыс обращений по вопросам безопасности поступило в ЦУР Подмосковья за год>>