РИАМО - 10 янв. В период новогодних праздников в Москве не произошло ни одного аварийного отключения воды, газа, теплоснабжения и электричества, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме. Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, и с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода. Все прошло штатно, аварийных отключений не было», - сказал Бирюков.

Он отметил, что во время новогодних праздников на предприятиях и в организациях, входящих в комплекс городского хозяйства Москвы, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, а также оперативного и ремонтного персонала.

В частности, в Москве был усилен контроль работы электросетевых объектов, соблюдения мер противопожарной безопасности, а также антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

«Все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тыс. аварийных бригад. Наши специалисты заранее подготовили 2,5 тыс. аварийных источников электроснабжения и сформировали запасы резервного топлива на случай нештатных ситуаций», - подчеркнул Бирюков.