РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. За время пандемии в Красногорске выявили 32 389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 96 – за минувшие сутки, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 652 216 случаев заболевания коронавирусом, из них 1197 – за прошедшие сутки. Скончались 12 520 человек. Выздоровели и выписались 602 211 человек.

Мособлштаб рекомендует при появлении любых симптомов ОРВИ вызывать врача на дом.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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