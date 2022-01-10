РИАМО - 10 янв. В ходе опроса родителей школьников в Подмосковье на тему питания в образовательных организациях большинство респондентов положительно оценили школьное питание, сообщил в понедельник министр образования Московской области Илья Бронштейн.

Ранее голосование о школьном питании было проведено среди учащихся. Большинство из них отметили, что им нравится школьное меню.

«Помимо опроса ребят, мы организовали опрос родителей. Он был организован на школьном портале при входе в личный кабинет. <…> Мы получили почти 450 тыс. ответов», - рассказал Илья Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

По словам Бронштейна, 55% родителей положительного оценивают школьное питание. Они ответили, что их детям питание нравится. 25% родителей не обсуждали эту тему с детьми. 20% заявили о том, что их детям питание не нравится.

Кроме того, 77% опрошенных сообщили о том, что их ребенок питается в школе.