РИАМО - 10 янв. С начала 2022 года парки Московской области посетило в 2 раза больше людей, чем на новогодних праздниках в 2021 году, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«Проанализировав новогодние каникулы, поняли для себя, что поток посетителей в наши парки увеличился практически в 2 раза по сравнению с прошлым годом», – рассказала Харламова.

Она добавила, что с 1 по 9 января парки посетило около 1,5 млн человек. В 2021 году на новогодних праздниках количество посетителей составило около 864 тыс. гостей.

На новогодних каникулах в 120 подмосковных парках было проведено более 1,5 тыс. мероприятий. Главным событием стали ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки, прошедшие в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Эти представления собрали тысячи любителей фигурного катания.

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