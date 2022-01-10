РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил разобраться с жалобами учеников на холодную еду в школьных столовых, передает корреспондент РИАМО.

«С одной стороны горячее нельзя, <...> и холодное плохо. <…> В репликах детей было, что еда холодная. Холодной еды не должно быть, для этого существуют процессы», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Ранее министр образования региона Илья Бронштейн отметил, что по итогам голосования по питанию в школьных столовых больше всего положительных отзывов от учеников получили Егорьевск, Лобня, Серпухов, Волоколамский округ. Также большинство детей оказались довольны питанием, которое предоставляют в школах.

В этом учебном году свыше 22 тыс. родителей приняли участие в родительском контроле школьного питания в Московской области. Основные отзывы по данной работе положительные.