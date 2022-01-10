РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. За 2 недели с городских дорог Люберец вывезли порядка 9 тыс. кубометров снега, сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации муниципалитета Олег Шиховцев на оперативном совещании.

Всего в содержании автодорог задействовали 132 рабочих и 90 единиц спецтехники. Проводились работы по противогололедной обработке и очистке проезжих частей, пешеходных переходов, тротуаров и остановочных пунктов.

«За отчетный период дорожными службами вывезено порядка 9 тыс. кубометров снега и порядка 112 кубометров мусора», — сказал Шиховцев.

Он добавил, что в праздничные дни эвакуировали 2 бесхозяйных транспортных средства.