РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. За праздничные выходные 20 детей с коронавирусной инфекцией поступили в инфекционное отделение Красногорской горбольницы №2, перепрофилированное под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«За праздники в стационар поступило 20 детей с диагнозом Covid-19, в настоящий момент там находятся 14 пациентов», - сказала Морозова.

Под наблюдением специалистов лечебного учреждения сейчас находятся 399 жителей Красногорска, в том числе 69 детей.

«Работала 21 бригада неотложной помощи. За праздники был 3221 вызов. С диагнозом Covid выявлено 137 случаев, в том числе 24 ребенка», - добавила Морозова.

Она также отметила, что за праздничные дни в подразделениях горбольницы №2 вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 163 человека.

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