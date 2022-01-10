РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. За праздничные выходные 20 детей с коронавирусной инфекцией поступили в инфекционное отделение Красногорской горбольницы №2, перепрофилированное под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.
Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.
Под наблюдением специалистов лечебного учреждения сейчас находятся 399 жителей Красногорска, в том числе 69 детей.
«Работала 21 бригада неотложной помощи. За праздники был 3221 вызов. С диагнозом Covid выявлено 137 случаев, в том числе 24 ребенка», - добавила Морозова.
Она также отметила, что за праздничные дни в подразделениях горбольницы №2 вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 163 человека.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии