РИАМО - 10 янв. По итогам голосования по питанию в школьных столовых больше всего положительных отзывов от детей получили в четырех городских округах Подмосковья, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Наибольшее количество положительных отзывов: Егорьевск, Лобня и Серпухов с Волоколамским городским округом», - сказал Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Бронштейн добавил, что больше всего отрицательных отзывов получили в городских округах Черноголовка, Лотошино и Раменский.

Ранее он отметил, что большинство учеников оказались довольны питанием в школах региона. Также дети высказались за изменение рациона, они попросили включит в меню пельмени, блины, бургеры, роллы и картофель фри.