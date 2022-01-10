РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Более 10 тыс. кубометров снега собрали и вывезли с региональных дорог на территории городского округа Люберцы в праздничные дни, сообщил начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин на оперативном совещании в понедельник.

«За отчетный период вывезено и утилизировано 273 кубометра мусора и вывезено более 10 тыс. кубометров снега», — сказал Крупенин.

Он добавил, что в праздничные дни проводились плановые работы: уборка остановочных павильонов, очистка урн, сгребание снега с проезжей части, механизированная очистка и обработка тротуаров и дорог. Всего задействовали 47 рабочих и 37 единиц спецтехники.