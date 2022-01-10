РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 янв. В Щелкове прошло праздничное мероприятие, в ходе которого с Новым годом и Рождеством поздравили более 500 детей из многодетных семей, семей с детьми с ОВЗ и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Праздник был организован БФ «Рождественская Звезда» при поддержке регионального штаба Народного фронта в Московской области, Общественной палаты, Щелковского благочиния и администрации Щелкова.

Мероприятие прошло в рамках Общероссийской акции «Новогоднее чудо».