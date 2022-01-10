РИАМО - 10 янв. Жителям Московской области важно пройти ревакцинацию от коронавирусной инфекции, чтобы не допустить распространения «омикрона», заявила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

«Хотелось бы обратить внимание на соблюдение всех ограничений и сделать акцент на ревакцинацию и вакцинацию в принципе», – отметила Стригункова на оперативном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Она добавила, что «омикрон» в зарубежных странах распространяется с высокой скоростью.

«По прогнозам, с учетом слайда по зарубежным странам, который я показала, ориентировочно ожидается следующая волна либо в середине февраля, если будет плохая вакцинация, либо в середине апреля, если темпы вакцинации будут хорошие. Волна все равно будет, какая она будет, зависит от нас», – уточнила Стригункова.

Вакцинация является единственным подтвержденным способом защититься от тяжелого протекания заболевания и опасных последствий заражения коронавирусом. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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