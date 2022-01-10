РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Почти 550 пациентов поступило в стационар Красногорской городской больницы №1 по экстренным показаниям за последние 2 недели, сообщила главврач лечебного учреждения Анжелика Евзерихина.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«Плановых госпитализаций не было, исключительно экстренные. За 2 недели поступили 549 пациентов, выписались 589. В ковидном стационаре места есть – 111 коек заняты, 33 свободны. В реанимации заняты 14 мест, 2 свободных имеются», – сказала Евзерихина.

Она подчеркнула, что праздничные дни в лечебном учреждении прошли в штатном режиме, без происшествий. Ежедневно работали поликлиники, все точки вакцинации.

«За 2 недели было 3648 вызовов. 761 человек продолжает лечиться от Covid-19 на дому», – добавила Евзерихина.